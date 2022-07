Dopo 553 giorni finisce l’era Draghi | inizia campagna elettorale Il video

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 luglio 2022)553Roma, 22 lug. (askanews) – Quello del governo, che resta in carica solo per gli affari correnti, è stato il 67esimo esecutivo della Repubblica italiana, il terzo dell’ultima legislatura,il Conte I e il Conte II. L’ex numero uno della Banca centrale europea è entrato in carica il 13 febbraio 2021, con la pandemia Covid in corso e un Pnrr da gestire, sostenuto da una larghissima maggioranza parlamentare, di “unità nazionale”. Il premier è rimasto in carica per 553(18 mesi), una durata che lo colloca al ventesimo posto per permanenza a Palazzo Chigi dal 1948 ad oggi. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento si terranno ...