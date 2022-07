“Dobbiamo accettare chi siamo”. Cecilia Rodriguez, ora parla sulle voci di crisi con Ignazio Moser (Di venerdì 22 luglio 2022) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, adesso parla lei. La coppia a ottobre raggiungerà il traguardo dei 5 anni di relazione. Una complicità che fa sognare i fan ma che come accade a tutti può anche andare incontro a momenti delicati. Nonostante tutto, dalla loro unione ai tempi del GF Vip, Cecilia e Ignazio non si sono mai lasciati e alla luce delle recenti dichiarazioni del fidanzato, è la modella argentina a dire la sua. Cecilia Rodriguez in crisi con Ignazio Moser? La modella argentina decide di rompere il silenzio sulle voci che circolano in merito al rapporto d’amore con il fidanzato: “Sono orgogliosa di come siamo cresciuti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022), adessolei. La coppia a ottobre raggiungerà il traguardo dei 5 anni di relazione. Una complicità che fa sognare i fan ma che come accade a tutti può anche andare incontro a momenti delicati. Nonostante tutto, dalla loro unione ai tempi del GF Vip,non si sono mai lasciati e alla luce delle recenti dichiarazioni del fidanzato, è la modella argentina a dire la sua.incon? La modella argentina decide di rompere il silenzioche circolano in merito al rapporto d’amore con il fidanzato: “Sono orgogliosa di comecresciuti ...

Silvana52809292 : @djnutria57 @todorov_denis @borghi_claudio Se Borghi (e altri) non ne sono usciti, come minimo dobbiamo accettare i… - criva222 : NON DOBBIAMO MAI PIÙ ACCETTARE ROBA DEL GENERE! MAI PIÙ !!! - mzec58 : @MenicaBersani bè forse lo siamo, chi vota salvini, 5s, fi, fdi? dobbiamo farci un esame di coscienza e accettare i… - Anna116789 : @FLoyakono Ognuno di noi si porta dentro i propri in demoni… sono quelli che dobbiamo in alcuni casi combattere e in altri accettare. - inciu_cessa : Posso accettare che una persona sia in ritardo se ha avuto impegni durante la giornata ma se il tuo unico impegno è… -