Djokovic, Nadal, Federer e Murray: in Lever Cup ecco il “dream team” capitanato da Borg (Di venerdì 22 luglio 2022) Mancava il sì ufficiale di Novak Djokovic. Ma come faceva a tirarsi indietro davanti all’opportunità di giocare assieme, nella stessa squadra, con Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray. Capitanati da Bjorn Borg. Il team Europe si presenta in modalità “dream team” alla Lever Cup in programma dal 23 al 25 settembre all’O2 Arena di Londra. I “big 4” giocheranno tutti assieme la quinta edizione della competizione a squadre. Un evento epocale, a chiusura di più venti anni di tennis dominato dai quattro miti. Ovvio il sold-out in prevendita. “Sono davvero entusiasta di unirmi nuovamente al team Europe per la Laver Cup – ha detto Djokovic – È l’unica competizione in cui puoi giocare in un ambiente di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Mancava il sì ufficiale di Novak. Ma come faceva a tirarsi indietro davanti all’opportunità di giocare assieme, nella stessa squadra, con Roger, Rafaele Andy. Capitanati da Bjorn. IlEurope si presenta in modalità “” allaCup in programma dal 23 al 25 settembre all’O2 Arena di Londra. I “big 4” giocheranno tutti assieme la quinta edizione della competizione a squadre. Un evento epocale, a chiusura di più venti anni di tennis dominato dai quattro miti. Ovvio il sold-out in prevendita. “Sono davvero entusiasta di unirmi nuovamente alEurope per la Laver Cup – ha detto– È l’unica competizione in cui puoi giocare in un ambiente di ...

napolista : Djokovic, Nadal, Federer e Murray: in Lever Cup ecco il “dream team” capitanato da Borg I Big 4 riuniti per la com… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Tennis, Novak #Djokovic alla Laver Cup 2022 al fianco di #Nadal, #Federer e #Murray in un Team Europe da sogno #LaverCup ht… - zazoomblog : Tennis Novak Djokovic alla Laver Cup 2022 al fianco di Nadal Federer e Murray in un Team Europe da sogno - #Tennis… - OA_Sport : #Tennis, Novak #Djokovic alla Laver Cup 2022 al fianco di #Nadal, #Federer e #Murray in un Team Europe da sogno… - txnystarkk : RT @anxstennisboy: Ma come fate a non essere contenti di avere Federer Nadal Murray e Djokovic tutti insieme nello stesso team ma chi cazzo… -