Divorzio Totti e Ilary, ecco cosa ne pensa l'ex fidanzata di Francesco, Maria Mazza: "È tutto inutile.." (Di venerdì 22 luglio 2022) Tartassata dai giornalisti sul caso Totti-Blasi, la showgirl e attrice Maria Mazza ha detto la sua attraverso un posto diramato tramite i social. Sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è intervenuta anche Maria Mazza. La showgirl è stata legata all’ex capitano della Roma per un periodo. I due erano molti giovani quando si sono messi insieme. Hanno vissuto quel sentimento all’insegna del divertimento e poi si sono separati. Ora che il matrimonio tra la Blasi e Totti è ufficialmente finito, pare che i giornalisti abbiano puntato i riflettori su Maria Mazza. L’ex del pupone potrebbe avere qualcosa di interessante da dire in merito alla questione. Chi meglio di lei, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 22 luglio 2022) Tartassata dai giornalisti sul caso-Blasi, la showgirl e attriceha detto la sua attraverso un posto diramato tramite i social. Sulla fine del matrimonio traBlasi è intervenuta anche. La showgirl è stata legata all’ex capitano della Roma per un periodo. I due erano molti giovani quando si sono messi insieme. Hanno vissuto quel sentimento all’insegna del divertimento e poi si sono separati. Ora che il matrimonio tra la Blasi eè ufficialmente finito, pare che i giornalisti abbiano puntato i riflettori su. L’ex del pupone potrebbe avere qualdi interessante da dire in merito alla questione. Chi meglio di lei, ...

VanityFairIt : Domenica 24 luglio la Rai trasmette in prima serata il documentario Mi chiamo Francesco Totti (anche) con la speran… - infoitcultura : Divorzio Totti-Blasi: “Lui non si dà pace”. E Alvin rompe il silenzio su Instagram - infoitcultura : Il divorzio Totti-Blasi e il «tempismo» di Rai1 che va in onda con Mi chiamo Francesco Totti - MarioManca : Il divorzio #Totti-Blasi e il «tempismo» di Rai1 che va in onda con Mi chiamo Francesco Totti - VittoriaMarzoll : Questo paese ha mille difetti ma quello più grande sono le persone, che invece di pensare alle cose importanti si p… -