Divorzio Totti-Blasi: "Ilary era sempre nervosa", Alvin rompe il silenzio e chiede rispetto (Di venerdì 22 luglio 2022) Alvin, inviato dell'Isola dei Famosi, si è ritrovato suo malgrado invischiato nella vicenda Totti-Blasi. Si fa riferimento a una frase pronunciata nel corso del finale della trasmissione e diretta a Ilary Blasi. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ancora una volta l'argomento principe di queste giornate. Le indiscrezioni si susseguono e persone vicine alla coppia rilasciano dichiarazioni. L'ultimo in ordine di tempo è Alvin. L'inviato per l'Isola dei Famosi è stato tirato in ballo nei giorni scorsi, finendo addirittura nel mirino della stampa. Ora ha rotto il silenzio. E mentre Alvin scrive sui social, il settimanale Nuovo racconta alcuni dettagli sul momento critico del pupone.

VanityFairIt : Domenica 24 luglio la Rai trasmette in prima serata il documentario Mi chiamo Francesco Totti (anche) con la speran… - infoitcultura : Divorzio Totti-Blasi: “Lui non si dà pace”. E Alvin rompe il silenzio su Instagram - infoitcultura : Il divorzio Totti-Blasi e il «tempismo» di Rai1 che va in onda con Mi chiamo Francesco Totti - MarioManca : Il divorzio #Totti-Blasi e il «tempismo» di Rai1 che va in onda con Mi chiamo Francesco Totti - VittoriaMarzoll : Questo paese ha mille difetti ma quello più grande sono le persone, che invece di pensare alle cose importanti si p… -