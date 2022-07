Disinformazione russa per condizionare la campagna elettorale? Il Copasir accende i radar

(Di venerdì 22 luglio 2022) Per chi conosce le modalità operative della Russia di Putin è un'ovvietà. Dopo aver appoggiato Trump , i partiti e movimenti di estrema destra di mezzo mondo, aver spinto per la Brexit (nell'illusione ...

PLinItalia : ?STOP alla disinformazione russa! La Polonia sostiene pienamente ???? nella sua lotta contro ????. Assurde notizie sec… - ConfrontoDem : «Le elezioni italiane tra gli obiettivi della disinformazione russa e cinese». Allerta Copasir: «Ce ne stiamo occupando»…

"La macchina dellaha agito anche recentemente: il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha avviato un'indagine conoscitiva sullae l'ingerenza ...... Cuba e Nicaragua, sostiene da tempo una forte campagna ditramite "trolls" e "bots"... Secondo Ellis, la strategiasi può bloccare principalmente con quattro iniziative: l'aumento ... «Le elezioni italiane tra gli obiettivi della disinformazione russa e cinese». Allerta Copasir: «Ce ne stiamo occupando» 22 Luglio 2022 - 21.42 Per chi conosce le modalità operative della Russia di Putin è un’ovvietà. Dopo aver appoggiato Trump, i partiti e movimenti di estrema destra di mezzo mondo, aver spinto per la ...Il presidente della Repubblica ha sciolto il Parlamento, si vota il 25 settembre. «Non era possibile formare una nuova maggioranza - ha detto Mattarella dopo le dimissioni di Draghi -.