Disabili, spiagge negate: da Terracina l’appello delle famiglie alla Regione Lazio (Di venerdì 22 luglio 2022) Terracina – Da Terracina un appello alla Regione Lazio: a lanciarlo sono le famiglie di Disabili, perché le vicende giudiziarie che hanno travolto il Comune (leggi qui) rischiano seriamente di mandare in fumo le loro speranze di risolvere una questione che avevano portato all’attenzione dell’Amministrazione e che forse stava volgendo a una soluzione: la mancanza di spiagge accessibili. L’agenzia di stampa Dire ha raccolto due voci, due storie, come ce ne sono anche sui social nei gruppi Facebook che da tempo denunciano quanto accaduto e si battono per restituire ai Disabili la possibilità di godersi il mare. “Sarebbe bello se la Regione Lazio potesse aiutarci in qualche modo”. La storia di Anna e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022)– Daun appello: a lanciarlo sono ledi, perché le vicende giudiziarie che hanno travolto il Comune (leggi qui) rischiano seriamente di mandare in fumo le loro speranze di risolvere una questione che avevano portato all’attenzione dell’Amministrazione e che forse stava volgendo a una soluzione: la mancanza diaccessibili. L’agenzia di stampa Dire ha raccolto due voci, due storie, come ce ne sono anche sui social nei gruppi Facebook che da tempo denunciano quanto accaduto e si battono per restituire aila possibilità di godersi il mare. “Sarebbe bello se lapotesse aiutarci in qualche modo”. La storia di Anna e ...

