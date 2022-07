Diretta governo | Di Maio | «Area di unità nazionale contro Conte e Salvini» Gelmini | «Mai avrei immaginato Lega e Fi come M5s»

borghi_claudio : Diretta: la #crisidigoverno e la caduta del Governo #Draghi. Cronaca dagli occhi del vostro rappresentante. Il gior… - borghi_claudio : Spiegone (dovuto e doveroso) - Corriere : ?? Scioglimento delle Camere e voto anticipato a ottobre. Salvo miracoli dell’ultim’ora, sembra questo il destino de… - nandocrisafi2 : RT @DavideR46325615: Renzi asfaltato in diretta TV dalla scrittrice Sveva Casati Modignani: 'Io mi chiedo perché tutte queste belle cose di… - seihinnosho : RT @repubblica: Draghi, crisi di governo: si vota il 25 settembre. Di Maio: 'Riforme anche a Camere sciolte' -

...da un sorriso (più largo quello del premier) e poi la comunicazione ufficiale al paese in... ndr) hanno reso evidente il venire meno del sostegno del Parlamento ale l'assenza di ...' Far cadere ilè stato un gesto di assoluta irresponsabilità, compiuto intelevisiva per mano di Conte, Salvini e Berlusconi. La crisi è nata per colpa del M5S che non ha votato la fiducia, Draghi ...Il presidente della Repubblica ha sciolto il Parlamento, si vota il 25 settembre. «Non era possibile formare una nuova maggioranza - ha detto Mattarella dopo le dimissioni di Draghi -.Ecco la circolare che delimita i poteri del presidente del Consiglio dimissionario Mario Draghi, fino alle nuove elezioni e all’insediamento ...