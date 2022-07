Engage

È on air la nuova campagna pubblicitaria 'R - Generation' dedicata alla linea di scarpe metal free di Rossini ., communication company parte di UNA Aziende della Comunicazione Unite, gestisce la creatività e la pianificazione della campagna dell'azienda italiana che da oltre mezzo secolo veste il ......per questo disco erano decisamente più alte rispetto a quelle per "gear, still speeding". Canzoni come "Live forever", "Don't look back in anger" e "Wonderwall" dopotutto portano la... Different firma la campagna pubblicitaria delle scarpe metal free di Rossini È on air la nuova campagna pubblicitaria “R-Generation” dedicata alla linea di scarpe metal free di Rossini. Different, communication company parte di UNA Aziende ...