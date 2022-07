Diana era rimasta altre volte da sola in casa, la mamma diceva che era al mare con la zia (Di venerdì 22 luglio 2022) Non era la prima volta che la piccola Diana restava da sola chiusa in casa. L’ultima però, non ce l’ha fatta. Troppo caldo forse, troppi giorni da sola nel suo lettino o una dose di farmaci che sono stati letali. Tante le risposte che dovranno arrivare dagli esami scientifici ma intanto resta il dolore per un piccolo angelo che non c’è più. I palloncini bianchi davanti al cancello della casa in cui la piccola è rimasta da sola una settimana. Sua madre ha confessato, ha detto con freddezza che si aspettava che poteva succedere anche se altre volte la bambina, di un anno e mezzo, era rimasta da sola. Al compagno, con il quale ha trascorso questi giorni, aveva detto che la piccola era al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 luglio 2022) Non era la prima volta che la piccolarestava dachiusa in. L’ultima però, non ce l’ha fatta. Troppo caldo forse, troppi giorni danel suo lettino o una dose di farmaci che sono stati letali. Tante le risposte che dovranno arrivare dagli esami scientifici ma intanto resta il dolore per un piccolo angelo che non c’è più. I palloncini bianchi davanti al cancello dellain cui la piccola èdauna settimana. Sua madre ha confessato, ha detto con freddezza che si aspettava che poteva succedere anche sela bambina, di un anno e mezzo, erada. Al compagno, con il quale ha trascorso questi giorni, aveva detto che la piccola era al ...

