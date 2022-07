Diana, 18 mesi, morta di stenti: il racconto dei vicini e le parole della madre (Di venerdì 22 luglio 2022) che non avrebbe mostrato alcun pentimento Sarà l’autopsia a chiarire la causa effettiva della morte di Diana, la piccola di 18 mesi, abbandonata in un appartamento di Milano dalla madre per 6 giorni interi. La donna, Alessia Pifferi, 36 anni, si assentava spesso, prima per poche ore poi per giorni, fino al drammatico epilogo. Agli inquirenti la donna avrebbe detto: «Quando giovedì sono andata via non ero tranquilla sapevo che stavo facendo qualcosa che non andava fatto, che poteva accadere di tutto, anche quello che è poi successo». Secondo quanto emerso dalle prime indagini, alla bimba venivano somministrate delle gocce «perché – avrebbe detto la donna – la vedevo inquieta, forse per il caldo, forse per i dentini». La donna ha lasciato la bambina da sola per andare dall’attuale compagno a Leffe, il quale sapeva che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 luglio 2022) che non avrebbe mostrato alcun pentimento Sarà l’autopsia a chiarire la causa effettivamorte di, la piccola di 18, abbandonata in un appartamento di Milano dallaper 6 giorni interi. La donna, Alessia Pifferi, 36 anni, si assentava spesso, prima per poche ore poi per giorni, fino al drammatico epilogo. Agli inquirenti la donna avrebbe detto: «Quando giovedì sono andata via non ero tranquilla sapevo che stavo facendo qualcosa che non andava fatto, che poteva accadere di tutto, anche quello che è poi successo». Secondo quanto emerso dalle prime indagini, alla bimba venivano somministrate delle gocce «perché – avrebbe detto la donna – la vedevo inquieta, forse per il caldo, forse per i dentini». La donna ha lasciato la bambina da sola per andare dall’attuale compagno a Leffe, il quale sapeva che ...

