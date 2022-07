Di Battista insulta Mastella e Benevento O crede di farlo VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto È tornato Alessandro Di, Dibba per gli amici. Il Che Guevara di Roma Nord, l’inviato speciale del Fatto Quotidiano in Russia. Anche se ufficialmente l’ha abbandonato, il più barricadero dei barricaderi del Movimento 5 Stelle. In unche ha postato su Tik Tok, ha attaccato furiosamente il suo ex compagno di partito Luigi Di Maio. “Lo chiamavano bibbitaro, ora invece lo elogiano e lui è tutto contento”. E quindi lo immagina che chiama Vincenzo De Luca, Bruno Tabacci e Clementeche “magari ha parecchi voti attorno a”. Magari anche Cirino Pomicino. “Anzi no, Pomicino no perché è un democristiano serio…”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.