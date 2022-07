Denise ci parla del nuovo singolo “Le parole”: l’intervista (Di venerdì 22 luglio 2022) “Le parole nasce dall’idea di fare un parallelismo tra gli aghi utilizzati nel processo della tecnica di agopuntura e le parole appunto le quali una volta ascoltate, soltanto rimanendo sottopelle riescono ad agire sul nostro substrato di coscienza” “Le parole” è il nuovo singolo di Denise, in uscita dal 4 luglio per Bulbart e accompagnato dal video ufficiale. Dov’è finito il mare, terzo disco dell’artista, arriva finalmente dopo dodici anni dal precedente Uninverse è il primo album con brani in italiano, svelandosi così sfumature inedite del suo progetto musicale. Le otto canzoni, registrate alla Goldmine Records, sono un iceberg di rivoluzione, uno schiaffo di emozioni indomabili. “Le parole” è la prima performance costruita sui brani del nuovo disco. ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 22 luglio 2022) “Lenasce dall’idea di fare un parallelismo tra gli aghi utilizzati nel processo della tecnica di agopuntura e leappunto le quali una volta ascoltate, soltanto rimanendo sottopelle riescono ad agire sul nostro substrato di coscienza” “Le” è ildi, in uscita dal 4 luglio per Bulbart e accompagnato dal video ufficiale. Dov’è finito il mare, terzo disco dell’artista, arriva finalmente dopo dodici anni dal precedente Uninverse è il primo album con brani in italiano, svelandosi così sfumature inedite del suo progetto musicale. Le otto canzoni, registrate alla Goldmine Records, sono un iceberg di rivoluzione, uno schiaffo di emozioni indomabili. “Le” è la prima performance costruita sui brani deldisco. ...

