De Paul, che guaio! L'argentino rischia di saltare il Mondiale a causa… dell'ex moglie (Di venerdì 22 luglio 2022) Una situazione delicata per Rodrigo De Paul che rischia di compromettere la partecipazione del calciatore argentino ai prossimi Mondiale in Qatar. La squadra è formata da calciatori di grandissimo talento, più altri di prospettiva ma già pronti per alti livelli. Occhi puntati anche su Rodrigo De Paul, l'ex Udinese gioca attualmente con la maglia dell'Atletico Madrid e il serio rischio è quello di essere escluso dal Mondiale in Qatar a causa… dell'ex moglie. Il problema riguarda la battaglia legale che De Paul ha in corso con l'ex compagna Camila Homs per il sostegno ai due figli, Francesca e Bautista. La donna ha citato in giudizio il calciatore per una somma milionaria con il processo che dovrà definire la divisione dei beni e la ...

