De Ketelaere Milan, prossimi giorni decisivi. La distanza resiste ancora (Di venerdì 22 luglio 2022) Charles De Ketelaere ancora lontano dal Milan. Nessuna fumata bianca, i prossimi giorni saranno quelli decisivi Milan e Brugge sono stati in contatto anche nella giornata di oggi per trovare una soluzione sul futuro di Charles De Ketelaere. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, le due dirigenze non sono però arrivate ad un accordo, rimanendo fisse sulle rispettive posizioni. I rossoneri cnon vanno oltre i 30 milioni di euro + 2 di bonus, mentre i belgi continuano a richiederne almeno 35, forte dell'offerta del Leeds di 37 milioni. Di certo non si aspetterà all'infinito, prima che si viri su altri obiettivi. decisivi probabilmente saranno i prossimi 3 o 4 giorni.

