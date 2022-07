Dal Niño a Nino: adesso il Benevento ci pensa (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dal Niño a Nino. L’attacco del Benevento potrebbe presto cambiare pelle. La Strega è pronta a salutare Gianluca Lapadula, facendo posto all’arrivo nel Sannio di AntoNino La Gumina. Due operazioni legate tra di loro, perché senza l’uscita dell’italo-peruviano sarà impossibile pensare di tesserare un nuovo attaccante che possa supportare Francesco Forte, titolare indiscusso del Benevento 2.0 targato Fabio Caserta. Dovrà muovere un passo alla volta Pasquale Foggia per portare a termine le trattative di mercato. Il primo fondamentale tassello, come detto, sarà salutare il giocatore della Blanquirroja. A un anno dalla scadenza naturale del contratto e dopo i dissidi consumatisi nella seconda parte della scorsa stagione, l’addio di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dal. L’attacco delpotrebbe presto cambiare pelle. La Strega è pronta a salutare Gianluca Lapadula, facendo posto all’arrivo nel Sannio di AntoLa Gumina. Due operazioni legate tra di loro, perché senza l’uscita dell’italo-peruviano sarà impossibilere di tesserare un nuovo attaccante che possa supportare Francesco Forte, titolare indiscusso del2.0 targato Fabio Caserta. Dovrà muovere un passo alla volta Pasquale Foggia per portare a termine le trattative di mercato. Il primo fondamentale tassello, come detto, sarà salutare il giocatore della Blanquirroja. A un anno dalla scadenza naturale del contratto e dopo i dissidi consumatisi nella seconda parte della scorsa stagione, l’addio di ...

