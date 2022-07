Dai moderni e folli The Boys all' iconica Smallville | quando Superman era Tom Welling

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 luglio 2022) Le storie di supereroi sono diventate centro di gravità del mercato cinematografico, ora più che mai dopo gli effetti del Covid sulle sale. Le serie tv e le piattaforme streaming non sono state lì a guardare. Va da sé che Disney+ proponga tutto il catalogo Marvel, ma ha anche saputo sviluppare titoli inediti e convincenti come WandaVision e Moon Knight. 10 supereroi per 10 serie tv guarda le foto Leggi anche › 10 serie tv in uscita a luglio. Cosa non perdere tra “Stranger Things 4” e “Paper Girls” ...