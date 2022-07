(Di venerdì 22 luglio 2022) La Commissione europea ha avviato quattroprocedure di infrazioneil Regno Unito "per non aver rispettato parti significative del protocollo per l'Irlanda del Nord", l'intesa di fine 2020 ...

La Commissione europea ha avviato quattroprocedure di infrazione contro il Regno Unito "per non aver rispettato parti significative del protocollo per l'Irlanda del Nord", l'intesa di fine 2020 per mantenere l'apertura del delicato ... Da Ue nuove azioni legali contro Gb su accordi post-Brexit - Ultima Ora La Commissione europea ha avviato quattro nuove procedure di infrazione contro il Regno Unito "per non aver rispettato parti significative del protocollo per l'Irlanda del Nord", l'intesa di fine 2020 ...