Da Twitter – .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino … (Di venerdì 22 luglio 2022) Di Marzio ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore: .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicinohttps://t.co/3FC7cf3bxd — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 20, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 75 retweet e 746 “cuoricini”. Insomma, il solito grande interesse verso il popolare giornalista sportivo. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) Di Marzio ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore: .@delpiù vicinohttps://t.co/3FC7cf3bxd — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 20, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 75 retweet e 746 “cuoricini”. Insomma, il solito grande interesse verso il popolare giornalista sportivo. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com.

sscnapoli : ?? “Ciao Kalidou, Abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni…” ?? - sscnapoli : ?? ONEFOOTBALL è il nostro nuovo Global Partner. Per scoprire di più clicca qui ?? - sscnapoli : GRAZIE DAVID ?? - CogesaSpA : ?? Per il terzo anno consecutivo il Napoli Calcio (@sscnapoli) ha scelto i servizi di #sanificazione di Cogesa SpA… - Diciannove1972 : Vergogna... Non sono tifosi del @sscnapoli -