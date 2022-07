Da Skriniar a Dybala e Bremer: le ‘verità’ di Marotta (Di venerdì 22 luglio 2022) Al centro di polemiche e preoccupazioni per le ultime vicende di mercato, Giuseppe Marotta chiarisce la posizione dell’Inter Regina incontrastata del mercato per lo meno fino a due settimane fa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Al centro di polemiche e preoccupazioni per le ultime vicende di mercato, Giuseppechiarisce la posizione dell’Inter Regina incontrastata del mercato per lo meno fino a due settimane fa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

FBiasin : #Marotta a Dazn: -#Lukaku l’ho ritrovato più leader di prima. -#Dybala? Non c'era necessità. È stato tutto strumen… - GoalItalia : 'Dybala? E' stato tutto strumentalizzato, non c'era spazio per lui' ?? 'Skriniar? Dobbiamo guardare all'equilibrio… - tancredipalmeri : Che poi se l’Inter perde Bremer dopo aver perso Dybala, ma tiene Skriniar, in verità guardando allo stato generale… - M2000Philip : RT @dayfootball1981: #Bremer Un'intervista di aria fritta dove dice ai tifosi 'siamo senza soldi, non ci potevamo permettere Dybala e Breme… - RaccontareInter : RT @FBiasin: #Marotta a Dazn: -#Lukaku l’ho ritrovato più leader di prima. -#Dybala? Non c'era necessità. È stato tutto strumentalizzato.… -