Cristiana Dell’Anna | “Con Cabrini ho riscoperto la gioia di lanciarsi”

(Di venerdì 22 luglio 2022) Al Bct,Dell'Anna incontra il pubblico ed è l'occasione per ripercorrere le tappe di una carriera in ascesa da Gomorra a Martone, partendo da Un posto al sole. La sua Luisa De Filippo in Qui rido io le è valsa quest'anno la prima nomination al David di Donatello, nel frattempo è volata in America per girare il biopic su Francesca Saverio(la prima cittadina americana a diventare santa ad opera di Papa Pio XII nel 1946), si è prestata alle atmosfere horror di Piove ed è approdata sul set dell'ultimo film di Sydney Sibilia, Mixed by Erry, dove racconta di essersi "divertita tantissimo". Un anno esplosivo perDell'Anna, che in molti ricorderanno per il ruolo che le ha regalato il successo, quello di Patrizia in Gomorra, …