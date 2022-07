Crisi grano, a Istanbul l’accordo tra Ucraina e Russia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è a Istanbul per firmare l’accordo con Ucraina, Turchia e Onu per facilitare le esportazioni di grano attraverso il Mar Nero. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, chiarendo tuttavia che la Russia “non farà le cose in modo affrettato”. Peskov ha poi citato le parole del presidente russo sull’importanza dell’accordo: “Putin ha detto che, sullo sfondo della Crisi alimentare che si sta avvicinando, è molto importante sbloccare le rotte di approvvigionamento verso i mercati mondiali di fertilizzanti, cibo e grano”. La cerimonia della firma dell’intesa si terrà alla presenza delle delegazioni russa e Ucraina, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è aper firmarecon, Turchia e Onu per facilitare le esportazioni diattraverso il Mar Nero. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, chiarendo tuttavia che la“non farà le cose in modo affrettato”. Peskov ha poi citato le parole del presidente russo sull’importanza del: “Putin ha detto che, sullo sfondo dellaalimentare che si sta avvicinando, è molto importante sbloccare le rotte di approvvigionamento verso i mercati mondiali di fertilizzanti, cibo e”. La cerimonia della firma dell’intesa si terrà alla presenza delle delegazioni russa e, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del ...

Agenzia_Ansa : Svolta nella crisi del grano ucraino: domani ad Istanbul sarà firmato il primo vero accordo sui corridoi nel Mar Ne… - AmbCina : 'E' abbastanza chiaro al mondo chi sta causando la crisi alimentare globale' ha affermato il portavoce #ZhaoLijian… - Ivana96059164 : @jacopo_iacoboni Ad una persona attenta come lei non posso sfuggire se non volutamente alcuni comportamenti merite… - Giacinto_Bruno : RT @Adnkronos: L'#Ucraina firmerà l'accordo sull'export di grano con Onu e Turchia ma non con la #Russia. Lo ha annunciato il consigliere d… - eiopago1 : RT @michele_geraci: Il 'dittatore' #Erdogan cosi definito da #Draghi, persona di grande reputazione internazionale, si erge ad artefice d… -