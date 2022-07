Crisi governo | l’agenda fitta di Draghi | dal PNRR alla manovra

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 luglio 2022) Da Mattarella ail messaggio è chiaro: nei prossimi mesi, fino all’insediamento del nuovo esecutivo, bisognerà continuare a lavorare con impegno per proseguire condi. “È noto che il, con lo scioglimento delle Camere e la convocazione di nuove elezioni, incontra limitazioni nella sua attività. Dispone comunque di strumenti per intervenire sulle esigenze presenti e su quelle che si presenteranno nei mesi che intercorrono tra la decisione di oggi e l’insediamento del nuovoche sarà determinato dal voto degli elettori” ha sottolineato il presidente della Repubblica nella dichiarazione resa subito dopo aver firmato il decreto di scioglimento delle Camere. “Il periodo che attraversiamo – ha proseguito Mattarella – non consente pause negli interventi indispensabili per ...