Crisi governo | Gelmini | “Mai immaginato Fi e Lega su stesso piano M5S”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ladiè stata innescata da Conte e dal M5S ma mai avrei potuto immaginare che Forza Italia esi mettessero sullolivello del M5S nel determinare in una stagione così difficile per il Paese la caduta delDraghi. È stato un gesto di assoluta irresponsabilità da cui non ho potuto fare altro che prendere le distanze. Proprio per questa ragione dopo tanti anni di militanza ho deciso di lasciare Forza Italia”. Lo ha detto la ministra per gli affari regionali Mariastellaa Rtl 102,5. “Capisco l’ansia di inseguire Salvini che a sua volta ha l’ansia di inseguire la Meloni ma bisognava avere il coraggio di mettere al primo posto il bene del Paese dicendo no una volta per tutte al populismo e al sovranismo. Questo non è accaduto, Forza ...