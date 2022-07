CRISI DI GOVERNO, VARIAZIONI PALINSESTI: TORNA MEZZ’ORA IN PIÙ, MARCO DAMILANO ANTICIPA (Di venerdì 22 luglio 2022) Con la CRISI di GOVERNO, e le dimissioni del premier Mario Draghi, la televisione deve adeguarsi. Ebbene sì, siamo in campagna elettorale visto che il 25 settembre gli italiani aventi diritto, saranno chiamati alle urne. Come accennato, la tv, medium per antonomasia, deve adeguarsi a questi choc che scuotono il nostro Paese. Le elezioni ANTICIPAte e l’imminente campagna elettorale, faranno saltare alcune trasmissioni oppure le faranno slittare alla settimana successiva. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia. Domenica 24 luglio, su Rai3, al posto dei film cult, TORNA MEZZ’ORA in Più condotto da Lucia Annunziata. Dal 22 agosto, MARCO DAMILANO condurrà La Torre e il Cavallo; Agorà Estate da oggi occuperà tutta la mattina, dalle 8.00 alle 12.00, cedendo la linea ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 22 luglio 2022) Con ladi, e le dimissioni del premier Mario Draghi, la televisione deve adeguarsi. Ebbene sì, siamo in campagna elettorale visto che il 25 settembre gli italiani aventi diritto, saranno chiamati alle urne. Come accennato, la tv, medium per antonomasia, deve adeguarsi a questi choc che scuotono il nostro Paese. Le elezionite e l’imminente campagna elettorale, faranno saltare alcune trasmissioni oppure le faranno slittare alla settimana successiva. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia. Domenica 24 luglio, su Rai3, al posto dei film cult,in Più condotto da Lucia Annunziata. Dal 22 agosto,condurrà La Torre e il Cavallo; Agorà Estate da oggi occuperà tutta la mattina, dalle 8.00 alle 12.00, cedendo la linea ...

