Crisi di governo | la carica delle associazioni di centrodestra | “Elezioni subito”

(Di venerdì 22 luglio 2022) C'è anche il mondo didi destra, che fanno capo alla Fondazione Rivolta Ideale e a Realtà Nuova, coordinate da Domenico Gramazio, a chiedere il voto. Questa è la linea che emerge dopo la riunione che si è svolta, alla luce della caduta delDraghi e le dimissioni del Presidente del Consiglio. Nel corso dell'assemblea, hanno svolto un ampia relazione lo scrittore e storico Adalberto Baldoni, presidente del comitato scientifico, e Giovanni Quarzo capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. Entrambi hanno evidenziato come la coerenza di Giorgia Meloni sulla necessità del voto anticipato sia stata un dato politico, evidenziato da tutti i commentatori politici italiani ed esteri. Quindi, recita un comunicato, "si è aperto un ampio ed approfondito dibattito che ha evidenziato il pieno sostegno a tutte le ...

... sanzioni e ripercussioni economiche, come cambierebbe il PIL di alcuni paesi se la Russia chiudesse, una volta per tutte, i rubinetti del gas Più della guerra, più delladio dei ...Secondo una ricerca dello Studio Susini , se non verranno individuati dei correttivi, ladiinciderà in modo negativo sulle famiglie apportando un aumento della spesa annua pari a circa ... Crisi governo, elezioni il 25 settembre. Berlusconi presenta programma in 8 punti. DIRETTA Dopo mesi di braccio di ferro e sanzioni economiche, come cambierebbe il PIL di alcuni paesi se la Russia chiudesse i rubinetti del gasC’è anche il mondo di associazioni di destra, che fanno capo alla Fondazione Rivolta Ideale e a Realtà Nuova, coordinate da ...