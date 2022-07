Crisi di Governo | Casati | “Avanti con l’agenda di Draghi” Tremaglia replica | “Il voto non è un pericolo”

(Di venerdì 22 luglio 2022) Bergamo. Ladiprima, e la decisione del presidente Sergio Mattarella poi di sciogliere le Camere e di andare ala settembre, il 25, ha rivoluzionato il panorama politico italiano e con esso, anche quello bergamasco. Pronte le reazioni dei politici della nostra provincia che, chi a favore e chi no, a seconda dello schieramento di appartenenza, hanno detto la loro in vista soprattutto dell’imminente chiamata alle urne. Il consigliere Regionale e segretario regionale di Azione Niccolò Carretta: “Il Movimento 5 Stelle, ormai, ha dimostrato di essere inaffidabile per parlare coerentemente di coalizione per le regionali, su cui Azione ha un pensiero molto chiaro;dideve essere la stella polare per costruire il programma delle prossime elezioni regionali che deve essere ...

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - AndreaVenanzoni : La cosa peggiore delle crisi di governo è dover subire il moralismo da due soldi del PD - ombralulla : @VotaSpartaco @bioccolo @kimilfung @brrivv1 @mausassi @leoroma90 Tra le proposte del governo tedesco per far fronte… - f00tpr1nt : Renzi e il retroscena sulla crisi: «Volevano fare un Conte Ter a guida Draghi» -

Sky Tg24

DI, LE NOTIZIE E GLI SCENARI Draghi dopo la: unbis sarebbe durato un giorno. Berlusconi dice che sono stanco Non lo sono Berlusconi: "Draghi si era stufato, non abbiamo ...Berlusconi e ladi. Il no di Draghi a un esecutivo senza il M5s l'ha sorpresa "Più che sorpreso, amareggiato. Purtroppo è prevalsa la volontà del Pd di strumentalizzare Draghi a fini ... Crisi governo, elezioni il 25 settembre. Berlusconi presenta programma in 8 punti. DIRETTA Come funziona con quello che Bruxelles ci deve dare a patto che si raggiungano gli obiettivi prefissati: rischiamo di perdere i fondi del PnrrNel recente confronto sulla fiducia al Governo Draghi c’è stato un convitato di pietra del quale in pochi hanno parlato (a ben guardare solamente gli esponenti di Fratelli d’Italia) e che avrebbe dovu ...