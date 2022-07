Creami WoW Postemobile | 30 GB e tutto illimitato a 4 | 99€

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 22 luglio 2022) Hai tempo fino al 24 luglio per attivare la tariffaWoW 30 GB al costo di soli 4,99€, esclusivamente online conincluso e 30 GB per navigare. Torna ancora una volta la promozione dedicata al fine settimana che prevede chiamate ed SMS illimitati oltre 30 GB di dati per navigare in rete ogni mese. L’offerta è proposta sotto rete 4G+ con velocità massima fino a 300 Mbps per la navigazione Internet in download e 50 Mbps in upload. Qual è la migliore tariffa fibra: Tim, Vodafone, Sky, WindTreWOW 30 GB, come attivarla L’attivazione della promozione può essere effettuata online sul sito di, cliccando QUI, in autonomia oppure con l’aiuto di un operatore del call center entro il 20 febbraio.WoW 30 GB, in realtà, è la tariffa ...