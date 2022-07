Covid, oggi nel Lazio 6108 nuovi contagi e 11 morti: i dati dalle Asl (Di venerdì 22 luglio 2022) Covid Lazio. Dopo l’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane, oggi — venerdì 22 luglio, il numero dei nuovi positivi è leggermente in discesa. Nella fattispecie, sono 6108 i nuovi contagi e 11 le persone decedute quest’oggi in regione. Covid Lazio: i dati di oggi 22 luglio Ma ecco i dati completi del consueto report giornaliero: 6108 nuovi contagi +11 ricoverati -1 terapie intensive -22 persone in isolamento +11 morti 6109 guariti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022). Dopo l’aumento deiregistrato nelle ultime settimane,— venerdì 22 luglio, il numero deipositivi è leggermente in discesa. Nella fattispecie, sonoe 11 le persone decedute quest’in regione.: idi22 luglio Ma ecco icompleti del consueto report giornaliero:+11 ricoverati -1 terapie intensive -22 persone in isolamento +116109 guariti su Il Corriere della Città.

