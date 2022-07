Covid oggi Italia, 71.075 contagi e 155 morti: bollettino 22 luglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono 71.075 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono 71.075 i nuovida Coronavirus in, 222022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. ...

