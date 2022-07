Covid, l’Unione Europea ai ministri della Salute: “Investite in sistemi di ventilazione nelle aule”. L’Italia? È già in ritardo (Di venerdì 22 luglio 2022) “La chiusura dei sistemi educativi deve essere evitata investendo in sistemi di ventilazione efficaci”. A dirlo stavolta non è qualche preside e nemmeno qualche comitato appassionato della materia ma la Commissaria Europea alla Salute Stella Kyriakides che ha scritto una lettera ai ministri della Sanità dei ventisette Paesi Ue, preoccupata in vista della prima campanella del prossimo anno scolastico. Nella sua missiva la commissaria tira la giacchetta ai governi: l’aerazione negli “ambienti educativi e occupazionali dovrebbe essere una priorità e l’estate offre la possibilità di apportare gli adattamenti necessari”. Parole chiare che sono arrivate anche sul tavolo del ministro italiano Roberto Speranza. Kyriakides scrive: “È importante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) “La chiusura deieducativi deve essere evitata investendo indiefficaci”. A dirlo stavolta non è qualche preside e nemmeno qualche comitato appassionatomateria ma la CommissariaallaStella Kyriakides che ha scritto una lettera aiSanità dei ventisette Paesi Ue, preoccupata in vistaprima campanella del prossimo anno scolastico. Nella sua missiva la commissaria tira la giacchetta ai governi: l’aerazione negli “ambienti educativi e occupazionali dovrebbe essere una priorità e l’estate offre la possibilità di apportare gli adattamenti necessari”. Parole chiare che sono arrivate anche sul tavolo del ministro italiano Roberto Speranza. Kyriakides scrive: “È importante ...

