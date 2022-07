Covid Italia, scendono indice Rt e incidenza, su i ricoveri. Il bollettino in diretta (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 luglio 2022 - Cala ancora l' indice Rt , pur rimanendo sopra la soglia epidemica: passa a 1.23 (nel periodo 29 giugno - 12 luglio 2022) dall 1.34 della settimana precedente. Buone notizie ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 luglio 2022 - Cala ancora l'Rt , pur rimanendo sopra la soglia epidemica: passa a 1.23 (nel periodo 29 giugno - 12 luglio 2022) dall 1.34 della settimana precedente. Buone notizie ...

