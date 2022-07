Covid Italia, Clementi: “Dati confortanti ma mascherina sempre in tasca” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – I Dati che arrivano dalla Cabina di regia su Covid-19 “sembrano confortanti. Anche in relazione a ciò che è successo in altri Paesi dove l’effetto delle sottovarianti Omicron 4 e 5 è iniziato prima, come il Portogallo che è già rientrato in canoni più accettabili, penso che anche da noi avremo lo stesso andamento”. Quella della curva epidemica “sarà una discesa abbastanza lenta, ma direi che stiamo entrando in quella fase di transizione, in cui un’ondata succede a un’altra ma c’è un passaggio che porta verso una situazione in cui l’infezione diventa endemica. Ancora non lo è ovviamente, ma lo sta diventando in questo modo strano”. E’ l’analisi di Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Come affrontare il mese di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Iche arrivano dalla Cabina di regia su-19 “sembrano. Anche in relazione a ciò che è successo in altri Paesi dove l’effetto delle sottovarianti Omicron 4 e 5 è iniziato prima, come il Portogallo che è già rientrato in canoni più accettabili, penso che anche da noi avremo lo stesso andamento”. Quella della curva epidemica “sarà una discesa abbastanza lenta, ma direi che stiamo entrando in quella fase di transizione, in cui un’ondata succede a un’altra ma c’è un passaggio che porta verso una situazione in cui l’infezione diventa endemica. Ancora non lo è ovviamente, ma lo sta diventando in questo modo strano”. E’ l’analisi di Massimo, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Come affrontare il mese di ...

