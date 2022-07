Covid, in Sicilia lieve decremento dei nuovi positivi: 20 morti (Di venerdì 22 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati in Sicilia 5.097 nuovi casi di Covid19 a fronte di 27.259 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 5.911. Scende lievemente il tasso di positività che si attesta oggi al 18,7% rispetto a ieri che era al 19,1% La Sicilia al momento si trova al settimo posto per numero di contagi giornalieri. Gli attuali positivi nell’Isola sono 165.600 con un aumento di 1.823 casi. I guariti sono 3.854 mentre si registrano 20 vittime che portano il totale dei decessi a 11.525. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1005, 14 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 50, lo stesso numero di ieri. A livello provinciale si registrano i seguenti casi: a Palermo 1.152, a Catania ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 22 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati in5.097casi di19 a fronte di 27.259 tamponi processati. Ieri ierano 5.911. Scendemente il tasso dità che si attesta oggi al 18,7% rispetto a ieri che era al 19,1% Laal momento si trova al settimo posto per numero di contagi giornalieri. Gli attualinell’Isola sono 165.600 con un aumento di 1.823 casi. I guariti sono 3.854 mentre si registrano 20 vittime che portano il totale dei decessi a 11.525. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1005, 14 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 50, lo stesso numero di ieri. A livello provinciale si registrano i seguenti casi: a Palermo 1.152, a Catania ...

