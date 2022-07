Covid, in Lombardia 31 decessi e quasi novemila nuovi positivi: 879 a Bergamo (Di venerdì 22 luglio 2022) Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (41), continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-16). A fronte di 46.333 tamponi effettuati, sono 8.915 i nuovi positivi (19,2%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 46.333, totale complessivo: 39.724.263 – i nuovi casi positivi: 8.915 – in terapia intensiva: 41 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.524 (-16) – i decessi, totale complessivo: 41.258 (+31) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.634 di cui 989 a Milano città; Bergamo: 879; Brescia: 1.167; Como: 490; Cremona: 403; Lecco: 264; Lodi: 199; Mantova: 485; Monza e Brianza: 704; Pavia: 615; Sondrio: 163; Varese: 676. Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (41), continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-16). A fronte di 46.333 tamponi effettuati, sono 8.915 i(19,2%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 46.333, totale complessivo: 39.724.263 – icasi: 8.915 – in terapia intensiva: 41 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.524 (-16) – i, totale complessivo: 41.258 (+31) Icasi per provincia: Milano: 2.634 di cui 989 a Milano città;: 879; Brescia: 1.167; Como: 490; Cremona: 403; Lecco: 264; Lodi: 199; Mantova: 485; Monza e Brianza: 704; Pavia: 615; Sondrio: 163; Varese: 676.

