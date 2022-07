Covid, ci mancavano solo i tamponi cutanei (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma 22 lug – Il Covid potrebbe venire diagnosticato presto con i tamponi cutanei, nella modalità rapida, come riportato sull’Agi. Covid e tamponi cutanei Il Covid va verso i tamponi cutanei, sperimentati negli ultimi tempi. tamponi “sorprendentemente efficaci”, si dice, nell’identificare la positività al virus. L’analisi è quella della squadra di ricerca dell’Università del Surrey, in Gran Bretagna. Il risultato andrà confermato da ulteriori studi. Ma se si dovessero ottenere altre conferme, offrirebbe una possibilità di test non invasivi. I ricercatori hanno utilizzato una sostanza cerosa, prodotta dalle cellule sebacee del Covid, per un campione di 83 pazienti poi risultati positivi. Il team ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma 22 lug – Ilpotrebbe venire diagnosticato presto con i, nella modalità rapida, come riportato sull’Agi.Ilva verso i, sperimentati negli ultimi tempi.“sorprendentemente efficaci”, si dice, nell’identificare la positività al virus. L’analisi è quella della squadra di ricerca dell’Università del Surrey, in Gran Bretagna. Il risultato andrà confermato da ulteriori studi. Ma se si dovessero ottenere altre conferme, offrirebbe una possibilità di test non invasivi. I ricercatori hanno utilizzato una sostanza cerosa, prodotta dalle cellule sebacee del, per un campione di 83 pazienti poi risultati positivi. Il team ha ...

