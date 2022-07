Covid | 71 075 nuovi casi e 155 morti Il tasso di positività è al 20 | 8% In calo i ricoverati sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il coronavirus continua a correre tra la popolazione. Sono 71.075 idi contagio registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 155 ia causa della malattia. Ildiquindi, con 341.191 tamponi effettuati, è al 20,8% inrispetto a ieri quando la percentuale era al 22%. Nella giornata di giovedì 21 luglio, infatti, c’erano stati 80.653 contagiati con 366mila tamponi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Secondo i dati sono ini ricoveri negli ospedali italiani: cinque in meno i pazienti nelle terapie intensive, con 43 ingressi giornalieri (405 i pazienti totali). Mentre neisono ricoverate 10.944 persone, 40 in meno rispetto a ieri. A oggi quindi i ...

