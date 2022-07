Così SuperMario ha cercato la rottura (Di venerdì 22 luglio 2022) Non avvezzo alla politica, s’è affidato solo a Letta nella gestione del rapporto con i riottosi grillini. Ambizioso, s’è detto pronto a fare il capo dello Stato. Poi, stufo dei giochini di palazzo, s’è fatto licenziare Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Non avvezzo alla politica, s’è affidato solo a Letta nella gestione del rapporto con i riottosi grillini. Ambizioso, s’è detto pronto a fare il capo dello Stato. Poi, stufo dei giochini di palazzo, s’è fatto licenziare

