Cos'è il debito pubblico italiano e come si calcola (Di venerdì 22 luglio 2022) Ogni Stato deve far fronte a delle spese per il suo sostentamento e il debito pubblico è l'ammontare complessivo di indebitamento che uno Stato contrae per coprire i propri fabbisogni. Questa è, in estrema sintesi, la definizione di debito pubblico. In questo articolo analizziamo nel dettaglio Cos'è il debito pubblico italiano, a quanto ammonta oggi e qual è il suo andamento nel 2022. debito pubblico: significato Per garantire i servizi necessari ai propri cittadini o per favorire la crescita economica ogni Stato è costretto a spendere denaro. L'ammontare complessivo di questa spesa è chiamato "spesa pubblica". In molti casi però, per far fronte a tutte le spese, lo Stato è costretto a reperire fondi attraverso la ...

