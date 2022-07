Cosa può fare e cosa non può fare il governo Draghi. Ecco le direttive del premier (Di venerdì 22 luglio 2022) Covid, poltica estera, decreti, Pnrr ... il governo Draghi resta in carica fino alla formazione del nuovo. Questi sono i poteri che ha. Eccoli: direttive del Presidente del Consiglio Draghi ai componenti del governo sul disbrigo degli affari correnti* A seguito delle dimissioni dell’esecutivo rassegnate nelle mani del Presidente della Repubblica e dello scioglimento anticipato delle Camere, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato a tutti i componenti del governo (Ministri, Vice ministri e Sottosegretari) la necessità di attenersi rigorosamente alle seguenti direttive circa lo svolgimento delle proprie funzioni. 1. Il governo rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Covid, poltica estera, decreti, Pnrr ... ilresta in carica fino alla formazione del nuovo. Questi sono i poteri che ha.li:del Presidente del Consiglioai componenti delsul disbrigo degli affari correnti* A seguito delle dimissioni dell’esecutivo rassegnate nelle mani del Presidente della Repubblica e dello scioglimento anticipato delle Camere, il Presidente del Consiglio, Mario, ha comunicato a tutti i componenti del(Ministri, Vice ministri e Sottosegretari) la necessità di attenersi rigorosamente alle seguenticirca lo svolgimento delle proprie funzioni. 1. Ilrimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione ...

