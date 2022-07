Corriere distrugge il Napoli: voto bassissimo al calciomercato, 9 a Roma e Monza. Sorprende il Milan (Di venerdì 22 luglio 2022) Il calciomercato non è ancora arrivato ma Corriere.it dà già i voti alle società e piazza 4 in pagella al Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha chiuso gli acquisti di Mathias Olivera, Ostigard e Kvaratskhelia (considerato un potenziale fenomeno ndr), oltre al riscatto di Anguissa. Inoltre il club azzurro sta completando la rosa con Kim del Fenerbahce e Simeone del Verona, che sono vicinissimi. Certo ha ceduto o lasciato andare pezzi pesantissimi come Ospina, Mertens, Insigne e Koulibaly. Corriere: calciomercato i voti ai club di Serie A Il voto al calciomercato del Napoli da parte di Corriere.it è 4 e la motivazione è la seguente: “Per ora è la squadra più indebolita della serie A (Koulibaly, Insigne, Mertens) e con una ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilnon è ancora arrivato ma.it dà già i voti alle società e piazza 4 in pagella al. La società di Aurelio De Laurentiis ha chiuso gli acquisti di Mathias Olivera, Ostigard e Kvaratskhelia (considerato un potenziale fenomeno ndr), oltre al riscatto di Anguissa. Inoltre il club azzurro sta completando la rosa con Kim del Fenerbahce e Simeone del Verona, che sono vicinissimi. Certo ha ceduto o lasciato andare pezzi pesantissimi come Ospina, Mertens, Insigne e Koulibaly.i voti ai club di Serie A Ilaldelda parte di.it è 4 e la motivazione è la seguente: “Per ora è la squadra più indebolita della serie A (Koulibaly, Insigne, Mertens) e con una ...

