Corriere dello Sport: “Napoli indebolito. De Laurentiis pensa da un capolavoro di Spalletti” (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli non ha ancora concluso il suo calciomercato, ma già ci sono giudizi negativi anche di Corriere dello Sport. Alberto Polverosi firma un articolo in cui si dà un giudizio sul mercato delle big di Serie A, prendendo in considerazione Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. In un passaggio sul Napoli viene scritto: “In ritardo solo il Milan e nemmeno troppo tempestivo il Napoli, ma cinque su sette si sono già mosse con efficacia, cambiando sensibilmente il valore dell’organico“. Poi in un passaggio specifico sul Napoli viene scritto: “Sono uscite due certezze (e un pezzetto di storia, Mertens) e sono arrivate due scommesse. Il georgiano Kvaratskhelia al posto di insigne (definito comunque da Spalletti «un degno ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilnon ha ancora concluso il suo calciomercato, ma già ci sono giudizi negativi anche di. Alberto Polverosi firma un articolo in cui si dà un giudizio sul mercato delle big di Serie A, prendendo in considerazione Milan, Inter,, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. In un passaggio sulviene scritto: “In ritardo solo il Milan e nemmeno troppo tempestivo il, ma cinque su sette si sono già mosse con efficacia, cambiando sensibilmente il valore dell’organico“. Poi in un passaggio specifico sulviene scritto: “Sono uscite due certezze (e un pezzetto di storia, Mertens) e sono arrivate due scommesse. Il georgiano Kvaratskhelia al posto di insigne (definito comunque da«un degno ...

