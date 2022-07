Corpo Forestale, il 23 e 24 luglio due giorni di eventi al parco Taburno-Camposauro (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl 15 ottobre del 1822 Carlo Felice, Re di Sardegna e Principe di Piemonte, emanò le Regie Patenti, dedicate alla conservazione dei boschi e delle selve ed alla istituzione del primo nucleo di quella che sarebbe diventata l’Amministrazione Forestale. Questi due secoli raccontano la storia di uomini e donne al servizio della natura. Il sei novembre del 2002 il Taburno-Camposauro diventa Area Protetta con l’istituzione del parco Regionale. Due date importanti che vanno ricordate per l’impegno profuso a difesa delle nostre montagne. Il 23 ed il 24 luglio si terrà una due giorni di manifestazioni. Ad aprire i festeggiamenti dei duecento anni del Corpo Forestale dello stato e del ventennale dell’istituzione del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl 15 ottobre del 1822 Carlo Felice, Re di Sardegna e Principe di Piemonte, emanò le Regie Patenti, dedicate alla conservazione dei boschi e delle selve ed alla istituzione del primo nucleo di quella che sarebbe diventata l’Amministrazione. Questi due secoli raccontano la storia di uomini e donne al servizio della natura. Il sei novembre del 2002 ildiventa Area Protetta con l’istituzione delRegionale. Due date importanti che vanno ricordate per l’impegno profuso a difesa delle nostre montagne. Il 23 ed il 24si terrà una duedi manifestazioni. Ad aprire i festeggiamenti dei duecento anni deldello stato e del ventennale dell’istituzione del ...

vigilidelfuoco : #incendiboschivi sul Carso, operazioni in corso: 100 #vigilidelfuoco, affiancati dai pompieri sloveni,… - beneventoapp : Due giorni di eventi per i 200 anni del Corpo Forestale e 20 anni del Parco Regionale: Il 15 ottobre del 1822 Carlo… - TV7Benevento : Due giorni di eventi per i 200 anni del Corpo Forestale e 20 anni del Parco Regionale - - Carole71024753 : operatori locali, Vigili del Fuoco, Volontari Protezione Civile, Corpo forestale, anche da Slovenia e Croazia... La… - FedericaCalvia : RT @AnsaSardegna: Incendi: 17 roghi nell'Isola, mezzi aerei in tre località. Corpo forestale e volontari in campo per spegnere le fiamme #A… -