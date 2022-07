Coronavirus | lo studio su 2000 bambini che sono arrivati in Pronto soccorso | “Quasi il 6% ha sintomi di Long Covid”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ilcolpisce anche iil 6% di quelli che si rivolgono ad un ospedale riportano disturbi per almeno 90 giorni. Ipersistenti più comuniaffaticamento o debolezza, tosse, difficoltà respiratorie o mancanza di respiro. È quanto emerge da unocondotto in otto Paesi, coordinato dall’University of Calgary (Canada) e pubblicato su Jama Network Open. Loha preso in esame circa 2.000positivi al SarsCoV2 che avevano avuto un accesso alper l’infezione e che presentavano principalmente febbre (65,9%), tosse (48,7%), rinorrea o congestione (47,4%). Sottoposti a un follow-up 90 giorni dopo l’accesso in...