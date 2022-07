Coronavirus in Italia | il bollettino del 21 luglio | 80 653 nuovi casi | i morti sono 157

(Di venerdì 22 luglio 2022) Nelle ultime 24 orestati 80.653 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 86.067. I tamponi effettuati366.000 (ieri 380.121). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 22% (ieri era al 22,6%).157 i(compresi alcuni riconteggi), stabili i posti letto occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 21(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 410, con 40 ...

Numeri del covid in, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute Sono 80.653 i nuovi contagi dainoggi, 21 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 ...Nel corso degli ultimi due anni il mondo ha dovuto fare i conti con diverse varianti dele della malattia, il Covid - 19 : dalla Delta alla Omicron , il virus è cambiato e con ...(...Sono 80.653 i nuovi contagiati dal Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 86.067 di ieri e soprattutto i 107.122 di giovedì scorso. I datidi oggi in Lombardia. In Lombardia sono ...Secondo un nuovo studio, i sintomi del Covid sono cambiati dalla variante Delta alla predominante Omicron: quali sono le differenze ...