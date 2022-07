(Di venerdì 22 luglio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

TV7Benevento : Covid Italia, 71.075 contagi e 155 morti: bollettino 22 luglio - - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Coronavirus: bollettino del 22 luglio 2022 - Il Sole 24 ORE - sole24ore : Coronavirus: bollettino del 22 luglio 2022 - Il Sole 24 ORE - palermo24h : Coronavirus in Italia e nel mondo news e bollettino casi Covid di oggi 22 luglio - sole24ore : Coronavirus: bollettino del 22 luglio 2022 - Il Sole 24 ORE -

Sono 71.075 i nuovi contagi dainoggi, 22 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 155 ...... soprattutto per i nuclei a basso reddito e nel Sud(nel 2021 l'abbandono scolastico è al 13,5% tra i 18 e 24 anni1), e, anche complice la pandemia da, negli ultimi due anni si ...(Adnkronos) – Sono 71.075 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...(Adnkronos) - Sono 71.075 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero.