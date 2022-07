Corona virus | Italia | 1449439 attualmente positivi a test -6382 in un giorno con 170682 decessi 155 e 18918895 guariti 77894 Totale di 20539016 casi 71075 Dati della protezione civile | effettuati 341191 tamponi

Alessan48875242 : @FLOTUS Imbecille lo hai pure tu il corona virus se non hai pure l’hantavirus perché tuo marito Joe biden ti ha inf… - Alessan48875242 : @POTUS Spero tu muoia di corona virus biden è con te la harris è altri mafiosi di merda come te! Sei stato pure for… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 10.984 Isolamento domiciliare: 1.444.427 Attualmente positivi: 1.… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 8.239 di cui: Positivi all'… - g_lariccia : @BeaLorenzin @agorarai cosa potrebbe mai pensare sul fatto lei ed la sindrome corona virus ed covid-19 importante d… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 22 luglio 2022 5.424 Nuovi casi 23.254 Test giornalieri 2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 1.606 ...Lì fu ilad incidere, stavolta il parlamento. Elezioni politiche anticipate per mandare a Montecitorio 400 deputati ed a Palazzo Madama 200 senatori, secondo la riforma che ha provocato ...I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.944 , 40 in meno rispetto a ieri Le vittime sono invece 155, due in meno rispetto a ieri quando erano stati 157. Sono invece 405 i pazienti… Leggi È quanto ...ITALIA – L’emergenza Coronavirus preoccupa ancora il territorio italiano e secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la ...