Coppia di tifosi nel ritiro della Roma: proposta di matrimonio davanti a Mourinho (Di venerdì 22 luglio 2022) Sorpresa nel ritiro della Roma in Portogallo . Lo documentano i social del club giallorosso su Twitter, con un video accompagnato dalla frase "forse questa mancava nel palmares di José Mourinho" . Ma ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 22 luglio 2022) Sorpresa nelin Portogallo . Lo documentano i social del club giallorosso su Twitter, con un video accompagnato dalla frase "forse questa mancava nel palmares di José" . Ma ...

CalcioNews24 : Roma, Mourinho “benedice” coppia di tifosi: la curiosità - XXX00152440 : @MilanNewsit Si perché noi tifosi diamo priorità a Frattesi no? Un cesso sopravvalutato, starebbe bene in coppia co… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, Yalcin e Coda la coppia che può far sognare i tifosi - Grifoman1 : Genoa, Yalcin e Coda la coppia che può far sognare i tifosi - andreastoolbox : #Coppia di tifosi sorpresa dalla «Kiss cam»: la reazione inaspettata di lei diventa virale -