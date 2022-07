Conte fa la vittima e si schiera a sinistra | “Draghi | ci ha umiliato Il M5s è progressista” video

(Di venerdì 22 luglio 2022) “Mi presento alle elezioni come leader del Movimento”: lo annuncia Giuseppea Zona bianca su Rete4 (). Quanto alla caduta del governodi cui molti ascrivono la responsabilità ai 5 Stelle, l’ex premier rigetta le accuse. “Colpa nostra? Assolutamente no, abbiamo posto dei temi, abbiamo sollecitato il premiera un confronto, abbiamo chiesto delle risposte che sono state molto generiche. Il presidente del Consiglio – ribadisce– è stato sprezzante, è stato molto aggressivo incomprensibilmente e ingiustamente” con noi. E sottolinea che il M5S non ha ritirato i suoi ministri perché “fino all’ultimo pensavamo di poter rinnovare la fiducia”. Giuseppea Zona Bianca () “Ieri – rincaranel– ...

La 'sacrificale' predestinata di questa campagna elettorale sembra essere il Movimento 5 Stelle. "Non è mai accaduto nella storia della Repubblica che un presidente del Consiglio si dimettesse a fronte di una maggioranza bulgara, salvo poi finire vittima delle sue stesse azioni. La verità è che i ..." Mattarella: "Non sono possibili pause, vanno affrontate le difficoltà economiche, ci sono molti adempimenti da chiudere nell'interesse dell'Italia". Draghi: "Fino all'insediamento del nuovo esecutivo ..."