Conte: “Da Pd parole arroganti, basta con la politica dei due forni”. E conferma le primarie in Sicilia: “Ormai la macchina è partita” (Di venerdì 22 luglio 2022) “Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo“. Giuseppe Conte interviene, con una nota, per chiarire la posizione del Movimento 5 stelle sull’alleanza del campo largo progressista dopo quelle che lui stesso definisce “dichiarazioni arroganti da parte del Pd”. Nelle scorse ore, infatti – dopo il “difficile ricomporre” del segretario dem Enrico Letta – si sono susseguiti diversi interventi, da Franceschini a Guerini, che chiudono le porte all’interlocuzione. Conte cita Palermo e la politica dei “due forni” proprio perché sabato in Sicilia si vota per le primarie M5s,Pd e sinistra per scegliere il candidato alla presidente della Regione: “Ormai la macchina è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) “Non accettiamo ladei due. Quel che vale a Roma vale a Palermo“. Giuseppeinterviene, con una nota, per chiarire la posizione del Movimento 5 stelle sull’alleanza del campo largo progressista dopo quelle che lui stesso definisce “dichiarazionida parte del Pd”. Nelle scorse ore, infatti – dopo il “difficile ricomporre” del segretario dem Enrico Letta – si sono susseguiti diversi interventi, da Franceschini a Guerini, che chiudono le porte all’interlocuzione.cita Palermo e ladei “due” proprio perché sabato insi vota per leM5s,Pd e sinistra per scegliere il candidato alla presidente della Regione: “laè ...

